Ue: Pagani (Muzinich), garantire attrattività investimenti

ROMA, 03 FEB - "Il Consiglio Europeo della prossima settimana è di importanza strategica perchè si trova all'incrocio tra le trasformazioni dell'economia globale, incluso il decoupling tra la nostra economia e quella cinese, e le necessarie politiche di decarbonizzazione". Lo afferma Fabrizio Pagani, Global Head of Economics Muzinich&Co e già capo della segretria tecnica del Mef. "L'Europa deve essere all'altezza di queste sfide e l'Italia in particolare che ha un settore manifatturiero di grande rilievo. Per questo il nostro Paese deve giocare questa partita facendo sì, da un lato, che sia garantito a livello europeo un level playing field e, dall'altro, deve essere sufficientemente attrattiva in termini di facilitazioni e semplificazioni per attrarre gli investimenti internazionali che seguiranno queste trasformazioni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA