Ue verso taglio obbligatorio consumi elettricità

BRUXELLES, 12 SET - La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. E' quanto emerge dalla bozza di regolamento in materia, che l'ANSA ha potuto consultare. Secondo la bozza, l'obiettivo obbligatorio comporterebbe la selezione di 3 o 4 ore per giorno della settimana in cui ridurre i consumi lasciando agli Stati un "margine di discrezionalità" circa la scelta degli orari.

