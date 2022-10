Uil: Bombardieri confermato segretario generale

BOLOGNA, 15 OTT - Il Consiglio Nazionale della Uil,eletto dal Congresso nazionale dell'organizzazione sindacale tenuto a Bologna, ha confermato alla guida il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Bombardieri resterà in carica per il mandato 2022-2026. "Ci chiedono se ci si sia spostati a sinistra, noi non ci siamo mai spostati, siamo rimasti sempre al nostro posto. Non abbiamo cambiato idea, siamo rimasti con il lavoro, con i lavoratori e le lavoratrici, con i giovani che non trovano occupazione, con gli emarginati, con i migranti, con gli anziani che stanno in difficoltà". Ha detto Pierpaolo Bombardieri, in un passaggio del suo intervento conclusivo al Congresso nazionale del sindacato tenuto a Bologna. "Siamo rimasti lì sempre. Abbiamo sempre discusso di come garantire più diritti e meno disuguaglianze - ha argomentato - noi non ci siamo spostati, a sinistra c'è stato il segretario del partito che era di Berlinguer, che ha smontato l'articolo 18, si chiamava Renzi, in quel partito c'era Calenda. Non ci siamo spostati noi - ha concluso - forse è la sinistra che deve fare una riflessione su dove è andata, su chi rappresenta"

