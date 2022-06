UniCredit: accordo con Prelios per la gestione crediti Utp

MILANO, 29 GIU - UniCredit e Prelios, a conclusione del processo competitivo di selezione avviato dalla banca nell'ultimo trimestre del 2021, hanno sottoscritto un accordo per la gestione di crediti Unlikely To Pay (Utp). Nell'ambito dell'accordo Prelios ha assistito UniCredit nella cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti Utp, prevalentemente dei segmenti Corporate e Sme, pari a circa 2 miliardi di euro al lordo delle rettifiche. "La partnership con Prelios rappresenta un deciso passo in avanti nell'affrontare in maniera strutturale le potenziali difficoltà delle imprese italiane post pandemia", afferma Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. La scelta di UniCredit rafforza il "nostro posizionamento di leader di mercato nella gestione specialistica di crediti Utp", evidenzia Fabrizio Palenzona, presidente del gruppo Prelios.

