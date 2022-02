MILANO, 28 FEB - Unicredit sconta in Borsa l'esposizione in Russia. Il titolo è stato congelato al ribasso con un calo teorico dell11% a 11,23 euro per poi essere riammesso agli scambi e cedere il 9,33% a 11,4 euro. Piazza Gae Aulenti è tra gli istituti bancari più esposti in Russia, ma pesano anche Intesa (-6,36%), Banco Bpm (-6%) e Bper (-4,77%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA