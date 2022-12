Unicredit: Taricani, successo Italia fondamentale per il gruppo

MILANO, 17 DIC - "Il successo dell'Italia è fondamentale per il gruppo ed il nostro Paese resta il mercato principale di UniCredit rappresentando circa il 47% del business complessivo della banca". Lo sottolinea in un'intervista con l'ANSA, il Deputy head Italia di Unicredit, Remo Taricani. "In estate abbiamo varato una riorganizzazione proprio con l'obiettivo di sprigionare - ricorda il manager - tutto il potenziale di UniCredit Italia e di accelerare l'esecuzione del nostro piano strategico, semplificando il processo decisionale e confermando l'Italia come una geografia autonoma all'interno del gruppo dotata di pieni poteri, il tutto senza nessun impatto sui livelli occupazionali". "Il recente accordo con i sindacati italiani va in questa direzione. Non è usuale - rileva Taricani - nel nostro settore firmare un accordo che mantiene un perfetto equilibrio tra entrate e uscite. E' per noi un investimento in favore dell'occupazione giovanile nel Paese, che ci permetterà anche di rafforzare il ricambio generazionale già avviato con il piano industriale UniCredit Unlocked con nuove competenze in grado di aiutarci ad affrontare - conclude - le grandi sfide legate all'innovazione che come banca dovremo affrontare nel prossimo futuro".

