Usa: Dimon avverte, prepararsi ad un uragano economico

NEW YORK, 01 GIU - Jamie Dimon avverte: "preparatevi" per l'uragano economico causato dalla Fed e dalla guerra in Ucraina. L'amministratore delegato di JPMorgan quindi spiega di aver rivisto la sua posizione; nelle scorse settimana aveva infatti parlato di nuvole di tempesta sull'economia. "Ora cambio in uragano" di cui nessun sa l'entità, ovvero se sarà un fenomeno "minore" o uno come il Sandy che si è abbattuto su New York negli anni scorsi, aggiunge Dimon osservando che JPMorgan si sta preparando e lo sta facendo adottato un approccio "molto conservativo sul suo bilancio".

