NEW YORK, 12 GEN - L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 6,5%, in linea con le attese degli analisti, rispetto al 7,1% di novembre, al +7,7% di ottobre e al +8,2% di settembre. Su base mensile i prezzi sono calati dello 0,1%, in linea con le attese degli analisti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA