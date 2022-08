Usa: lo streaming batte la tv via cavo, è la prima volta

NEW YORK, 18 AGO - Lo streaming batte la tv via cavo per la prima volta nella storia. A luglio gli americani hanno trascorso più tempo a guardare i contenuti di servizi come Netflix, YouTube e Hbo Max che quelli offerti dalla tv tradizionale. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Nielsen, secondo le quali lo streaming ha catturato il 34,8% del tempo totale trascorso davanti alla tv in luglio mentre la tv via cavo il 34,4%. Gli americani hanno speso il 22,6% in più del loto tempo davanti allo scorso anno, mentre quello davanti alla tv via cavo è sceso dell'8,9%, segnalando come gli americani continuano a ridurre i servizi tv tradizionali.

