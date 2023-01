NEW YORK, 18 GEN - La produzione industriale negli Stati Uniti in dicembre è calata dello 0,7%. Gli analisti scommettevano su un calo dello 0,1%. Le vendite al dettaglio sono calate dell'1,1% in dicembre. La flessione è maggiore delle attese, con gli analisti che scommettevano su un -0,9%.

