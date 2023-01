NEW YORK, 05 GEN - Il settore privato americano ha creato in dicembre 235.000 posti di lavoro, ben oltre i 150.000 attesi dagli analisti. E' quanto emerge dal consueto sondaggio di Adp. I dati ufficiali sul mercato del lavoro saranno diffusi venerdì e le attese sono per la creazione di 200.000 posti di lavoro e un tasso di disoccupazione fermo al 3,7%.

