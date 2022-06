Usa: si amplia gap, Ceo guadagnano 670 volte un dipendente

NEW YORK, 07 GIU - Il gap salariale fra gli amministratori delegati delle società americane e i loro dipendenti è schizzato nel 2021. Secondo uno studio dell'Institute for Policy Studies, un amministratore delegato guadagna in media 670 volte in più di un suo dipendente, in aumento rispetto alle 640 volte del 2020. Lo studio rileva che il compenso di un ceo è in media di 10,6 milioni mentre quello di un lavoratore è di 23.968 dollari. Lo studio arriva mentre cresce il coro di voci negli Usa per la formazione di sindacati nelle aziende, come ad esempio Amazon e Starbucks.

