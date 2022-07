Vendite in aumento a maggio, ma per alimentari volumi calano

ROMA, 11 LUG - A maggio si stima un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio dell'1,9% in valore e dell'1,5% in volume. Sono in crescita sia le vendite dei beni non alimentari (+2,4% in valore e +2,0% in volume) sia quelle dei beni alimentari (rispettivamente +1,4% in valore e +0,6% in volume). Lo indica l'Istat. Nel trimestre marzo-maggio le vendite crescono in valore (+1,1%) e calano leggermente in volume (-0,1%). Rispetto a maggio 2021, il valore cresce per tutte le forme di vendita: la grande distribuzione (+6,2%), le imprese operanti su piccole superfici (+7,3%), le vendite al di fuori dei negozi (+5,3%) e il commercio online (+15,5%). A maggio 2022, su base tendenziale, si registra un aumento per le vendite dei beni non alimentari mentre per gli alimentari la variazione positiva riguarda solo il valore; il volume, infatti, è in calo per il quinto mese consecutivo (-2,8% rispetto a maggio 2021).

