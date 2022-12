Verso proroga dehors liberi fino a fine giugno

ROMA, 09 DIC - Tavolini all'aperto liberi almeno fino a fine giugno 2023. E' la proroga prevista in un emendamento al dl Aiuti quater a firma Cantalamessa (Lega), destinato, secondo quanto si apprende, ad un attento esame in vista di una probabile approvazione. La proposta prevede, per altri 6 mesi rispetto all'attuale scadenza del 31 dicembre, l'applicazione delle disposizioni decise nel 2020 in emerganza Covid, che consentono la posa temporanea su vie, piazze, strade e spazi aperti di strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni). Un altro emendamento a firma De Priamo (FdI) prevede invece la proroga per tutto il 2023.

