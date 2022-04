ROMA, 27 APR - Nel decreto, di prossima emanazione, che prorogherà gli interventi già adottati sui carburanti sarà inserito anche un taglio di circa 30 centesimi del prezzo di vendita del metano per autotrazione per il consumatore finale. Secondo quanto si apprende, l'intervento riguarderà sia l'Iva che le accise e la durata sarà allineata all'estensione della misura già prevista per benzina, gasolio e Gpl.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA