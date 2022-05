Verso una nuova visione strategica del Mezzogiorno d'Italia

Nonostante l’umanità abbia compiuto un considerevole percorso evolutivo, poco è cambiato negli istinti primordiali dell’essere umano e, fondamentalmente, rimangono sempre le stesse le minacce che potrebbero drasticamente ridurre, se non addirittura estinguere, la razza umana: le pandemie e le guerre.

Pubblicità

Il Covid-19 con tutte le sue varianti, oltre alle conseguenze della malattia e delle tragiche morti, ci ha definitivamente mostrato, qualora ne avessimo avuto ulteriore bisogno, quante, quali e come siano profonde le contraddizioni nel mondo, gli enormi divari esistenti fra i popoli, la necessità di imprimere una svolta fondamentale alle politiche produttive che depauperano le risorse primarie generando problematiche ambientali che rischiano di compromettere irreversibilmente gli ecosistemi e, con essi, l’indifferibile necessità di adottare scelte alternative, reali, costanti e durature al modello del consumismo cui sempre più si rimane asserviti.

Mentre la guerra fra Russia e Ucraina, più delle altre guerre, ha fatto emergere, per un verso, i rischi di dipendenza dal gas russo e, per altro verso, quanto siano labili i confini quando si hanno mire espansionistiche calpestando la pace, anche nel centro dell’evoluta Europa.

A fronte di tali tragedie, fortunatamente, la reazione dell’Unione Europea e degli Stati membri è stata positivamente unanime, tanto che mai come ora, è ritornato ad essere molto forte il desiderio di una maggiore unità politica dell’UE e ne sono testimonianza, sia le recenti scelte comuni sulla difesa europea e quelle adottate a fronte della crisi energetica aperta dal conflitto bellico, come anche la decisione della Finlandia e della Svezia di far parte della NATO.

E d’altronde non poteva che essere questa la posizione dell’UE dopo i progressi comuni acquisiti dal contrasto alla pandemia e dall’emanazione di un programma straordinario quale Next Generation UE, frutto maturo del nuovo percorso intrapreso dall’UE e prova tangibile di quanto elevata sia la consapevolezza raggiunta dagli Stati membri.

Ma è questione indubbia che l’insieme di tale eventi apre nuovi possibili scenari mondiali per il terzo millennio, ovviamente, anche per l’Italia che del Recovery Plan è lo Stato maggiormente beneficiario, ma anche quello che ha acquisito un indebitamento superiore agli altri Stati, a fronte di benefici che, a causa della guerra, sono diventati decisamente di minor impatto sullo sviluppo ipotizzato.

In tale quadro di riferimento il Mezzogiorno d’Italia, potenziale destinatario di almeno il 40% delle risorse finanziarie del PNRR, poco ha avuto allo stato odierno rispetto alle iniziali previsioni e ciò a partire dal grande piano di assunzioni dei tecnici, per poi passare agli scarsi risultati sulla sanità, sugli asili nido, sulle infrastrutture strategiche, sui borghi e le aree interne, sul turismo, ecc.

Ma oltre tali fatti, il dato che riteniamo più grave è che il PNRR se, per un verso, declina giustamente la visione strategica per il grande apparato industriale del nord d’Italia e per la sua positiva transizione ecologica nel nuovo secolo, dall’altro verso, per il Mezzogiorno d’Italia, a parte i generici rimandi al superamento dei divari territoriali e alla coesione, null’altro dice sulla nuova visione strategica verso cui va indirizzato per non costituire più da ostacolo ad uno sviluppo pieno e competitivo dell’Italia nel mondo.

Tale parziale visione è scelta voluta? Sono decisioni di potentati o il frutto dei soliti pregiudizi?

Decisamente poco o nulla ci appassionano le eventuali risposte a tali interrogativi, mentre siamo più interessati ad assumere tale dato di fatto come principio su cui ipotizzare una svolta nuova e decisiva per il Sud d’Italia, anche alla luce di quanto affermato dal Presidente del Consiglio Draghi al recente forum di Sorrento “Verso sud” organizzato dal Ministro Mara Carfagna.

Nello specifico Draghi, introducendo il Forum, ha esplicitamente sottolineato la necessità che il Mezzogiorno torni a svolgere un ruolo centrale e cioè “Diventare l’hub energetico del Mediterraneo”, il luogo dove immaginare nuovi rigassificatori che trasformeranno il gas che arriva dall’America e dai Paesi del Nord Africa con i quali si sono recentemente chiusi nuovi accordi commerciali per le forniture di gas e con i quali necessita costruire una “Unione del Mediterraneo” con l’Italia al Centro e il Mezzogiorno come territorio di riferimento.

Tale importante decisione, a nostro parere, finalmente assegna un ruolo strategico di primissimo piano al Mezzogiorno d’Italia in un momento in cui, peraltro, l’Unione Europea sta varando il piano “RepowerEu”, che verrà presentato la prossima settimana e che prevede 195 miliardi di euro, fino al 2027, per l’autonomia energetica degli Stati UE abbandonando così gas e petrolio Russi e accelerando la transizione ecologica con l’obiettivo di raggiungere il 45% (a fronte del precedente 40%), di fonti rinnovabili quali idrogeno, rinnovabili, biometano e Gnl entro il 2030 e una riduzione dei consumi energetici del 13%, anziché del 9% come inizialmente deciso, con la realizzazione di tre corridoi di importazione dell’idrogeno attraverso il Mare del Nord, l’Ucraina e il Mar Mediterraneo.

Ed è, in sostanza, a quest’ultimo corridoio che fa riferimento il Presidente Draghi per una nuova visione del Mezzogiorno d’Italia alla quale vorremmo fortemente credere a patto che, tale visione, sia parte di un più ampio disegno strategico in cui il sole e il vento non siano soltanto valorizzati per le loro potenzialità energetiche, ma anche per quelle agricole e agroalimentari e, assieme alle risorse mare, storia, cultura e tradizioni, per il turismo integrato in tutte le sue articolazioni ivi compresa quella del turismo delle radici o di ritorno, ma anche mirando all’utilizzo dei potenziali giacimenti di gas esistenti nella parte nord occidentale e in quella sud orientale della Sardegna e i cui diritti di estradizione sembrerebbero definitivamente acquisiti dall’Algeria con ricerche commissionate e già avviate da parte dell’ENI.

Tutto ciò, per altro, non dimenticando di valorizzare le eccellenze dei poli industriali già attivi nel Sud d’Italia nei settori che vanno dall’aerospazio in Puglia all’automotive in Irpinia, dall’abbigliamento-moda al farmaceutico e, ancor più, alle notevoli potenzialità derivanti dall’utilizzo dell’attuale rete informatica mondiale che passa per la Sicilia e che ha a Marsiglia la più importante porta telematica del traffico tra Asia, Africa, Europa e Stati Uniti.

Ovviamente, affinché tale nuovo mix strategico abbia successo necessita che si vari nell’immediato e senza ulteriori indugi un piano di infrastrutture di sistema per il riallineamento del Mezzogiorno d’Italia al resto del Paese attraverso il potenziamento del sistema portuale, delle infrastrutture stradali e di completamento dell’alta velocità, oltre che con la dotazione di servizi e attrezzature che rendano efficienti e competitivi i trasporti delle merci verso i grandi mercati europei, semplificando notevolmente progettualità e procedure attuative per l’avvio dei cantieri e la realizzazione delle opere nei tempi progettuali previsti.

Soli così, l’idea di un futuro dell’Italia competitiva nel mondo per il suo apparto industriale del nord e del centro nord e di area di trasformazione e produzione di energie alternative, associata alle produzioni agricole e agroalimentari e al turismo, nel Sud, può avere possibilità realizzativa a fronte di un inizio millennio che ripresenta all’uomo, in tutta la loro portata negativa ma anche di possibili opportunità, le sfide millenarie con le quali è sempre stato costretto a confrontarsi e convivere.

*Architetto, PhD Pianificazione Urbana e Territoriale, già professore di Urbanistica e Politiche Territoriali c/o UNIPA, Project manager di programmi interterritoriali e transnazionali europei e transcontinentali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA