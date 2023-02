Visco, l'aumento del gas è una tassa sull' economia europea

ROMA, 17 FEB - "Questo aumento del prezzo del gas è assimilabile ad una imposta sulla nostra economia, non solo quella dell'Italia, sto parlando come membro del comitato direttivo della Bce, e quindi dobbiamo evitare riconcorse nel tentativo di spostare questa tassa dall'uno all'altro all'interno dell'aria perché non la possiamo rimandare, la dobbiamo assorbire e assorbirla più in fretta possibile". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'Università Ca' Foscari di Venezia per la presentazione del libro "Storia della Banca d'Italia", in ricordo dell'autore Gianni Toniolo. "Se questo significa avere un effetto sui salari reali, negativo, allora dobbiamo preoccuparci di come usare risorse che ci sono nel paese per ridistribuire e coprire coloro che sono più colpiti ma non possiamo aumentare il costo del lavoro al quale poi succederebbe un aumento dei prezzi", ha spiegato il governatore. "I salari in Italia devono aumentare, però questo deve avvenire attraverso la crescita, gli investimenti e la produttività, questo è cruciale", ha sottolineato Visco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA