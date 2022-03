MILANO, 09 MAR - Vivendi svaluta la quota Tim in portafoglio per 728 milioni di euro (-0,20 euro per azione) in particolare "per contabilizzare le incertezze economiche ei cambiamenti strategici che potrebbero influenzare le prospettive di Tim". Lo scrive il gruppo francese nella nota che accompagna il bilancio 2021.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA