Vodafone: in 6 mesi ricavi da servizi +2,5%, ebit +12%

MILANO, 15 NOV - Vodafone mette a segno nel primo semestre una "performance resiliente in Europa e Africa, buoni progressi sulle priorità operative e di portafoglio" con una cresecita dei ricavi da servizi di gruppo del 2,5% a 19.207 milioni di euro I ricavi totali sono aumentati del 2% a 22,9 miliardi; l'Ebitdaal rettificato è diminuito del 2,6% a 7,2 miliardi a causa, spiega una nota, "di una precedente transazione legale una tantum in Italia (1,4 punti percentuali di trascinamento anno su anno) e una sottoperformance commerciale in Germania". L'utile operativo (ebit) è aumentato del 12% a 2,9 miliardi di euro. Il gruppo ha realizzato un utile di periodo di 1,2 miliardi di euro, poco sotto i livelli dell'anno precedente appesantito da una maggiore imposta sul reddito, riconducibili a crediti d'imposta differiti una tantum rilevati nel precedente esercizio. "In un contesto macroeconomico difficile, stiamo fornendo una performance resiliente. Stiamo adottando una serie di misure per mitigare il contesto economico caratterizzato da costi energetici elevati e aumento dell'inflazione - spiega il ceo Nick Read -. Queste includono intraprendere azioni sui prezzi in tutta Europa, supportando allo stesso tempo i nostri clienti più vulnerabili e promuovendo misure di efficienza energetica. Oggi annunciamo anche un nuovo obiettivo di risparmio sui costi di oltre 1 miliardo di euro razionalizzazione e ulteriore semplificazione del Gruppo".

