Vodafone tratta con Ck Hutchinson fusione attività inglesi

MILANO, 03 OTT - Vodafone conferma di essere in trattativa con CK Hutchison in relazione a una possibile combinazione di Vodafone UK e Three UK. In caso di successo della fusione, si legge in una nota, delle attività britanniche Vodafone deterrebbe il 51% della società post-fusione e CK Hutchison il 49%. "Combinando le loro attività, Vodafone UK e Three UK guadagneranno la necessaria dimensione per essere in grado di accelerare in pieno il dispiegamento del 5G in Gran Bretagna ed espandere la connettività a banda larga nella comunità rurali e alle piccole imprese".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA