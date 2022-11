Volkswagen: Lamborghini al lavoro per Ipo prima di Porsche

MILANO, 07 NOV - Porsche non è l'unico marchio di Volkswagen a essersi preparato a sbarcare in Borsa con una Ipo. Il costruttore italiano di auto di lusso Lamborghini sta sviluppando una strategia per presentarsi agli investitori sul mercato azionario da ben prima che la casa madre Volkswagen chiedesse a ciascuno dei suoi marchi di elaborare una ipotesi di quotazione, secondo l'amministratore delegato della Lamborghini, Stephan Winkelmann. "Abbiamo lavorato su questo aspetto con altre agenzie al fine di creare chiarezza", ha dichiarato Winkelmann in un'intervista. "Come marchio lo abbiamo fatto per molto tempo, per mostrare il valore che abbiamo. Fino a qualche tempo fa, non era così noto", ha detto il manager secondo quanto riferisce Bloomberg. Il mese scorso Porsche è diventata nel frattempo la casa automobilistica di maggior valore in Europa, dato che la sua capitalizzazione di mercato ha superato quella della stessa Volkswagen, a una settimana dal suo debutto alla Borsa di Francoforte.

