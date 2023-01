Von der Leyen a Roma, si tratta su Pnnr e aiuti a imprese

ROMA, 08 GEN - Un'ora di incontro circa, per parlare di priorità che sono "nell'interesse dell'Italia e dell'Europa". Da Bruxelles è questo l'indizio che arriva sul bilaterale che si terrà a Roma tra Ursula von der Leyen e la premier Giorgia Meloni, al quale parteciperà anche il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza sarà certamente tra i temi principali sul tavolo. L'Italia, in teoria, vorrebbe più tempo per la messa a punto dei target concordati con l'Ue. Il problema, per il governo, non è la quantità di risorse ma il loro assorbimento. Difficilmente l'Ue accetterà di rinviare a oltre il 2026 la deadline del Next Generation. Ma sulle modifiche del piano la trattativa è aperta e, sottotraccia, è arrivata ad un livello già avanzato. Se il Pnrr è un tema caro soprattutto all'Italia il dossier degli aiuti all'industria Ue è la sfida che von der Leyen si è posta da qui alla prossima estate. L'obiettivo è creare un Inflaction Reduction Act europeo in risposta alle legge sull'inflazione americana. Ci sarà un altro dossier caldo sul tavolo, quello della migrazione. Ne parleranno anche von der Leyen e Meloni partendo da un punto sul quale, in realtà, non c'è mai stata divergenza tra Italia e Ue: i migranti in mare devono essere salvati.

