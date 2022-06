NEW YORK, 13 GIU - Wall Street in forte calo con lo S&P 500 e il Nasdaq ai minimi da 52 settimane. Lo S&P 500 è in calo del 20% dal suo massimo di sempre, ed è così scivolato nella fase 'orso' di ribassi.

