Wartsila: esposto sindacati per comportamento antisindacale

ANSA Lavoro - TRIESTE, 19 AGO - Fim, Fiom e Uilm Trieste hanno depositato due giorni fa in tribunale a Trieste un esposto ex art 28 denunciando la multinazionale Wartsila per attività antisindacale, relativamente a comportamenti avuti nel 2021 e nel 2022. E' stato reso noto oggi durante una conferenza stampa convocata dalle sigle sindacali di categoria. L'obiettivo del sindacato è ottenere dal giudice un intervento sulle modalità di comportamento dell'azienda, dunque di bloccare la procedura di licenziamento e riavviare la trattativa.

