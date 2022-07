Wartsila: Fincantieri potrebbe fermare intese strategiche

TRIESTE, 19 LUG - Fincantieri avrebbe intenzione di interrompere collaborazioni strategiche per l'innovazione di prodotto su motori green con la Wartsila, non ritenendo di poter continuare la partnership con il gruppo finlandese. Lo avrebbe detto l'a.d. di Fincantieri, Gianroberto Folgiero, secondo quanto apprende l'Ansa, nel corso di un incontro svoltosi stamani tra i vertici dei due gruppi, sollecitato da Fincantieri, in seguito alla vertenza Wartsila seguita dal governo e dalle istituzioni del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro, da quanto è trapelato, l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero avrebbe rimarcato una "posizione estremamente risoluta" manifestando "estremo disappunto" per la situazione. Oltre a quella descritta, sarebbe un'altra la tematica sul tavolo: Fincantieri avrebbe prospettato l'intenzione di valutare tutte le azioni di natura legale, contrattuali ed extracontrattuali, per proteggere i propri interessi. Il riferimento è agli ordini assegnati allo stabilimento Wartsila di San Dorligo della Valle e al piano previsto delle consegne.

