Webuild: contratto da 1,3 miliardi per ferrovia in Australia

MILANO, 22 MAR - 'Australian Rail Track Corporation ha scelto Regionerate Rail, consorzio partecipato da Plenary Group, Clough, GS Engineering and Construction, Webuild and Service Stream, quale preferred bidder per la realizzazione della tratta ferroviaria Gowrie-Kagaru, sezione rilevante del progetto Inland Rail, che attraverserà lo Stato del Queensland, in Australia. Il contratto ha un valore complessivo di oltre 5 miliardi di dollari australiani (3,27 miliardi di euro) per la progettazione e la costruzione, di cui circa 1,3 miliardi di euro in quota Webuild. La Gowrie-Kagaru prevede la realizzazione e l'ammodernamento di 128km di tratta ferroviaria e si identifica con la sezione più complessa, per la tipologia delle geografie attraversate, del progetto PPP Inland Rail, la linea ferroviaria da 1.700km che collegherà Brisbane, nello stato del Queensland, a Melbourne, nello stato di Victoria. È inoltre prevista la realizzazione di un tunnel da 6,2 km per l'attraversamento della Great Dividing Range che, in termini di diametro, sarà anche il più grande tunnel adibito al trasporto di carburante dell'emisfero australe. Il contratto, da eseguire in regime di PPP (Partenariato Pubblico-Privato), prevede anche un periodo di manutenzione per 25 anni, a valle del completamento dell'opera.

