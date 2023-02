Webuild cresce in Australia, acquista gli asset di Clough

ROMA, 16 FEB - Webuild completa l'acquisizione degli asset della società australiana Clough diventando uno dei principali player del Paese nel quale ora conta un portafoglio ordini totale di circa 12 miliardi di euro e 3.000 dipendenti. L'assemblea dei creditori di Clough, tenuta il 15 febbraio 2023 in Australia, ha approvato - rende noto la società italiana - la proposta del gruppo, come previsto dal "Deed of Company Arrangement". L'approvazione dei creditori e l'ottenimento di alcuni consensi di terze parti coinvolte nell'operazione segnano il completamento dell'operazione.

