Webuild: guida consorzio per commessa in Romania da 490 milioni

MILANO, 24 OTT - Nuova commessa ferroviaria per Webuild, che realizzerà in consorzio con altre 2 aziende il Lotto 4 della linea che collegherà Cluj-Napoca a Episcopia Bihor, in Romania. Lo si legge in un nota n cui viene indicato che il valore complessivo del lotto è di 490 milioni di euro circa. L'aggiudicazione, che diventerà efficace dopo le verifiche della procedura di gara, vece Webuild leader del consorzio realizzatorecon una quota del 50%, insieme a Pizzarotti (30%) e Salcef (20%). Con il nuovo contratto, il Gruppo Webuild raggiunge 10,7 miliardi di euro di nuovi ordini acquisiti da inizio anno, inclusi i progetti per cui risulta migliore offerente e gli incrementi registrati su contratti già in essere. Il progetto, commissionato da Cfr, la compagnia ferroviaria nazionale, sarà finanziato dall'Unione Europea attraverso il Pnrr locale, essendo parte di un progetto più ampio per l'ammodernamento e l'elettrificazione degli oltre 166 km della linea Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA