Zoom taglia 1.300 posti di lavoro, il 15% del totale

NEW YORK, 07 FEB - Zoom taglia 1.300 posti di lavoro, il 15% della sua forza totale. Lo annuncia Eric Yuan in un post sul blog della società. "Abbiamo lavorato senza sosta per rendere migliore Zoom per i nostri clienti. Ma abbiamo anche commesso errori. Non abbiamo trascorso abbastanza tempo ad analizzare se stavamo crescendo in modo sostenibile", ammette Yuan parlando di un mondo che si sta adattando alla post-pandemia e dell'incertezza globale che pesa sui clienti della società.

