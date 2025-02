Nexi spinta in Borsa (+5,7%) da ipotesi aumento presa di Cdp

agenzia

Equita, scambio con Poste evita collocamento quota sul mercato

MILANO, 12 FEB – Le azioni di Nexi hanno allungato in Borsa dove segnano un rialzo superiore al 5,78% a 4,65 euro, sui massimi da due mesi. A favorire gli acquisti sono le indiscrezioni del Corriere secondo cui Poste Italiane, che ha come principali soci Cdp e il Mef, sarebbe interessata ad acquisire il 9,8% in Tim da Cassa Depositi e Prestiti. In cambio quest’ultima, già presente in Nexi accanto dietro al fondo H&F e davanti a Mercury, prenderebbe la partecipazione del 3,8% che Poste ha nella società dei pagamenti. Secondo Equita lo scambio eviterebbe un eventuale piazzamento della quota Nexi di Poste direttamente sul mercato scongiurando ulteriori pressioni sul titolo. L’aumento della quota diretta di Cdp in Nexi potrebbe poi aumentare la presa sulla società anche in termini di eventuali operazioni straordinarie, come la cessione della rete nazionale interbancaria o fusione con Worldline.

