Niente parchi eolici offshore senza l’ok della Regione: come cambia la legge col “decreto bollette”

il caso

La Sicilia aveva impugnato davanti la Corte Costituzionale un provvedimento del novembre scorso

Le Regioni costiere potranno esprimere un parere preventivo nel procedimento di rilascio, da parte dello Stato, delle autorizzazioni per la realizzazione di parchi eolici marini galleggianti. Lo prevede una norma inserita nel disegno di legge di conversione del decreto legge 19/2025 (cosiddetto “decreto bollette”), approvato ieri definitivamente dal Senato. A darne notizia è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che aveva impugnato, unica tra le Regioni italiane, davanti alla Corte Costituzionale, il decreto legislativo 190 del 24 novembre 2024. Il provvedimento, nel disciplinare i regimi amministrativi per le rinnovabili, escludeva le Regioni da ogni forma di consultazione nel procedimento autorizzativo degli impianti cosiddetti offshore.