Nikon fa il botto a Tokyo (+20%) dopo l’interesse di Essilux

agenzia

Il gruppo ottico italo-francese punta a salire fino al 20%

MILANO, 27 AGO – Fa il botto Nikon sulla piazza di Tokyo spinta dall’interesse di Essilux a salire fino al 20% del noto produttore di apparecchi fotografici, obiettivi, lenti e occhiali. Il titolo ha guadagnato il 20,74% a 1.746,5 yen (10,17 euro) sulla piazza di Tokyo. Un anno fa Essilux ha comprato il 5% di Nikon, poi è salita sopra al 9% e ora, secondo le indiscrezioni di Bloomberg, punta a crescere fin quasi al 20%. EssilorLuxottica ha un lunga partnership con la giapponese Nikon, famosa per le macchine fotografiche ma soprattutto per le lenti degli obiettivi, e intende sostenere il colosso nipponico che accusa qualche difficoltà finanziaria. Lo scorso 7 agosto il gruppo ha chiuso i primi 3 mesi dell’esercizio 2025-2026 con una perdita operativa di 1,19 miliardi di yen (6,93 milioni di euro), contro un utile previsto di 2,89 miliardi di yen (16,83 milioni di euro).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA