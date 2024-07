‘No a un lavoro qualunque’. Confartigianato incontra under35

agenzia

Tour con l'influencer Schettini. 88% vuole libertà e creatività

ROMA, 27 LUG – Confartigianato parla ai giovani: avvia una serie di incontri che si terranno in tutt’Italia per raccontare ‘l’artigianato che ci piace’, con imprenditori-testimonial e con le ‘lezioni’ del professore di fisica-influencer Vincenzo Schettini. Lo spirito del progetto è sottolineato dai dati di un sondaggio Censis per Confartigianato tra under 35, sulla percezione del lavoro da parte delle nuove generazioni: “Non hanno dubbi: ad un impiego tradizionale, ripetitivo, imprigionato in gerarchie, preferiscono un lavoro libero e creativo”, “mostrano sempre più interesse ad occupazioni con orari flessibili, creative, con opportunità di apprendimento”. Secondo l’indagine, l’80% dei giovani tra 18 e 35 anni non considera il lavoro il fulcro della propria vita e il 91% ritiene invece prioritario avere tanto tempo libero per sè, per la famiglia e per coltivare le proprie passioni. L’88% degli under 35 “cerca un lavoro libero e creativo”. “Con questo format che portiamo in tutta Italia – commenta il presidente di Confartigianato, Marco Granelli – mostriamo concretamente ai giovani quanto l’artigianato contemporaneo può soddisfare la loro voglia di esprimere talento, indipendenza, di intrecciare tradizione e innovazione, manualità e digitale e li guidiamo in un percorso che può sfociare nella creazione di un’impresa di successo”

