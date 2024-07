agenzia

La criptovaluta questa mattina su quota 54 dollari

MILANO, 05 LUG – Non si arresta il calo del Bitcoin , in discesa per la quarta seduta consecutiva in un contesto in cui prevalgono le vendite sulla criptovaluta vicina massimi storici a fine giugno. L’asset digitale questa mattina passava di mano sopra i 54 dollari con un flessione di oltre l’8%, attestandosi ai minimi da febbraio.

