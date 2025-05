Nucleare, nasce Nuclitalia con Enel, Ansaldo e Leonardo

agenzia

Per la ricerca sul nuovo nucleare. Nel cda Resta e Mastrantonio

ROMA, 14 MAG – Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell’analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Lo rendono noto le società con un comunicato congiunto. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono detenute per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo. Il Cda sarà composto da sette membri e sarà presieduto da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano. Ad sarà Luca Mastrantonio, responsabile dell’unità di Nuclear Innovation di Enel.

