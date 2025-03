Nuova identità per il Gruppo Athesis, restyling del logo

agenzia

La presentazione alla tappa veronese di Top 500 Verona 2025

VERONA, 10 MAR – In occasione dell’appuntamento con la tappa veronese di Top 500 Verona 2025, che ha visto nell’Auditorium Verdi di Veronafiere una platea di oltre 600 spettatori, Athesis ha presentato ufficialmente il nuovo logo di Gruppo, ‘una nuova identità – si legge in una nota – che rappresenta l’evoluzione e la forza della lunga storia della media & communication company lombardo-veneta’. Una storia che nasce nel 1664, anno di fondazione di Gazzetta di Mantova, giornale più antico d’Italia, che proprio nel 2024 ha celebrato i suoi 360 anni. ‘Un restyling sinonimo di continuità che affonda le radici nel passato, ma che guarda al futuro con determinazione e innovazione. Un simbolo di chi, ogni giorno – prosegue la nota – lavora per comunicare e creare un legame profondo con il territorio veronese, vicentino, mantovano e milanese’. ‘Il cambiamento è visibile nella nuova identità grafica, sviluppata dall’agenzia di marketing e creatività del Gruppo, Zeep!, e rispecchia l’impegno costante di Athesis nell’informare, comunicare e raccontare, tre keyword che rappresentano l’essenza di un’azienda content creator dal 1664 – come recita il payoff – testimone di trasformazioni culturali, tecnologiche e sociali, che mantiene intatta la propria mission: creare contenuti di alta qualità, elaborare strategie e forme per la loro veicolazione ad un pubblico sempre più vasto, trasmettendo i valori di un Gruppo che affonda le radici in un territorio, il lombardo-veneto, tra i più dinamici ed effervescenti del nord Italia’. ‘Trasmettere valori ma anche valore attraverso le notizie, i progetti di comunicazione e le storie tramite i propri media, veri e propri veicoli di contenuti: i quotidiani storici (L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi, Gazzetta di Mantova), le collegate newsbrand digitali, le emittenti radiotelevisive Telearena, Telemantova, Radio Verona, leader nei propri territori, la media agency Publiadige, la digital agency Zeep!, la casa editrice Neri Pozza e l’education newsbrand TuttoITS’. ‘Il tempo cambia e cambiamo anche noi, ma la nostra essenza rimane la stessa’. Questo è il messaggio che il nuovo logo vuole comunicare. ‘Siamo un’azienda che, pur rimanendo fedele ai suoi principi, si adatta ai tempi per continuare ad essere un punto di riferimento nel panorama editoriale – dice Andrea Pietro Faltracco, direttore generale di Athesis – Da secoli il Gruppo trasforma le idee in realtà, le parole in connessioni e le notizie in legami. L’evoluzione del nostro logo non è solo un cambiamento estetico, ma una testimonianza del nostro continuo desiderio di evolvere e innovare’. ‘Negli anni Athesis ha costruito un ecosistema senza confini, dove ogni voce trova risonanza online e offline. Informiamo, comunichiamo, raccontiamo e catturiamo il presente per restituirlo in tempo reale, affinché ogni notizia arrivi ai nostri lettori, ovunque essi siano, nell’istante in cui accade. Creiamo esperienze che mettono in contatto progetti, persone e visioni. Trasformiamo i valori dei nostri partner in messaggi che lasciano il segno e amplifichiamo il loro impatto. La nostra missione – afferma Faltracco – è restituire il mondo con una narrazione che coinvolge e fa riflettere, sia attraverso storie di arte e poesia che con i romanzi e i saggi che raccontano il presente e il futuro, arrivando direttamente al cuore’. ‘Con questo progetto abbiamo voluto tracciare il percorso per il presente e il futuro di Athesis cercando di essere il più possibile fedeli a quella che l’essenza del nostro Gruppo e la sua capacità di trarre energia dalle idee e forza dalla condivisione – sottolinea Nicola Voltolin, managing director di Zeep! e Chief Digital Officer Athesis – Zeep! è stata orgogliosa di ridefinire l’identità di Athesis testimoniando il percorso di crescita dell’agenzia che ci vede sempre più coinvolti, con successo, in progetto creativi, di brand identity e di brand positioning, non più esclusivamente digitali’.

