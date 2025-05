Nuova maxi-lista Ue controdazi, anche whisky, suv e Boeing

agenzia

Al via consultazione fino al 10 giugno, misure da 100 miliardi

ROMA, 08 MAG – La Commissione Ue ha stilato una nuova maxi-lista di controdazi per rispondere alle tariffe ‘reciproche’ e sulle auto annunciate dagli Stati Uniti. L’elenco, in consultazione pubblica fino al 10 giugno, include prodotti simbolo dell’export americano: dalle carni bovine e suine al merluzzo dell’Alaska, dai suv e pick-up agli aeromobili legati alla produzione Boeing. Nel mirino anche il bourbon, finora risparmiato. La risposta, da 95 miliardi di euro, scatterà in assenza di un’intesa con Washington. Dopo la consultazione, l’elenco potrà essere rivisto e dovrà essere approvato dai Paesi membri. L’Ue valuta anche restrizioni su alcune esportazioni verso gli Usa – rottami di acciaio e prodotti chimici – per altri 4,4 miliardi.

