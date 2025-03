Nuove infrastrutture digitali al Bic Incubatori Fvg

agenzia

Oggi la presentazione a Trieste. Investimento di 1,7 milioni

TRIESTE, 28 MAR – Bic Incubatori Fvg, l’incubatore d’impresa di Trieste, si arricchisce con un nuovo data centre e una nuova infrastruttura digitale, presentate oggi. Un intervento strutturale tecnologico, avviato nel 2022, che ha l’obiettivo di fornire alle aziende insediate servizi digitali avanzati e superveloci, con standard massimi in termini di disponibilità operativa e sicurezza. Anche sul fronte della cybersecurity. Con queste nuove migliorie l’incubatore, attivo dal 1989, “si trasforma in Digital Innovation Hub – ha spiegato il direttore generale Alberto Steindler – punto di incontro tra ricerca, alta formazione e il mondo dell’impresa innovativa”. Il progetto della nuova infrastruttura, è stato ricordato, arriva come risposta alle imprese in termini di supporto ai processi di trasformazione digitale che “sta creando – ha aggiunto Steindler – nuove sfide nel campo dell’affidabilità, della disponibilità operativa e della sicurezza dei servizi, che un hub dell’innovazione deve offrire”. La novità ha richiesto un investimento di 1,7 milioni di euro, derivati da finanziamenti in gran parte privati e con un contributo della Regione Fvg. Bic Incubatori Fvg attualmente ospita 35 imprese, che occupano complessivamente più di 370 persone, per un fatturato aggregato di 90 milioni di euro.

