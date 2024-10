Nuovo logo Aspi per i 60 anni dell’Autostrada del Sole

agenzia

Punto di approdo di un processo di trasformazione aziendale

ROMA, 04 OTT – Il Gruppo Aspi ha scelto proprio il giorno del sessantesimo compleanno dell’Autosole, per presentare il suo nuovo logo. Lo annuncia il gruppo in una nota. “Una nuova immagine – si legge- che è il punto di approdo di un lungo processo di trasformazione aziendale avviato nel 2020, dopo i tragici eventi del Ponte Morandi. Un percorso di cambiamento che in questi anni ha visto scardinare con determinazione gli approcci preesistenti, con l’ingresso di nuovi azionisti e nuovi vertici, un radicale change management, l’adozione di innovativi sistemi di monitoraggio e di manutenzione delle infrastrutture, l’avvio di un capillare programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della rete, grazie anche alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie nel segno della sicurezza e della sostenibilità. Nel nuovo logo, infatti, si possono leggere la complessità della rete gestita dal Gruppo, la sua connessione con i territori e con il futuro che è pronto ad accoglie una infrastruttura digitalizzata e sostenibile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA