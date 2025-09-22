Stati uniti
Nvidia investirà 100 miliardi in OpenAI
Partnership tra i due colossi da 10 gigawatt di potenza
Il colosso Usa Nvidia prevede di investire 100 miliardi di dollari nella costruzione dei data center per OpenAi. Lo hanno reso noto i due giganti della tecnologia californiani che hanno firmato “una lettera di intenti per una partnership strategica storica per dispiegare almeno 10 gigawatt di sistemi Nvidia per l’infrastruttura di intelligenza artificiale di prossima generazione di OpenAI, al fine di addestrare ed eseguire i prossimi modelli”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA