Occhiuto, da aprile due voli settimanali Lamezia-Francoforte

agenzia

'C'è anche incremento di passeggeri a Reggio, Crotone e Lamezia'

CATANZARO, 02 DIC – “Anche oggi annuncio un nuovo volo da e per la Calabria. É quello con cui Lufthansa dal 6 aprile collegherà due volte la settimana Lamezia Terme con Francoforte”. Lo annuncia il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un video su Instagram. “Perché è importante Francoforte? Perché – aggiunge Occhiuto – è uno degli hub aeroportuali più importanti del mondo. Grazie a questi due nuovi voli la Calabria sarà raggiungibile da tutte le parti del mondo facendo un unico biglietto e scalo a Francoforte. I biglietti saranno messi in vendita già dal 4 dicembre, ma saranno ‘operati’, così si dice, dal sei aprile”. “Ci sono poi – dice ancora il Governatore della Calabria – altre buone notizie per gli scali calabresi. Nel novembre scorso l’aeroporto di Reggio ha registrato un incremento di passeggeri del 200%, quello di Crotone del 60% e quello di Lamezia del 14%. La Calabria, in sostanza, diventa attrattiva per Lufthansa e per altre compagnie. Ciò dimostra che oggi tutti vogliono volare in Calabria per fare decollare il turismo della regione”.

