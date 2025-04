Occupazione, Sicilia (e tutto il Sud) tra le peggiori regioni europee: i dati Eurostat

economia

Peggio solo la Guyana francese che, però, si trova nell'America meridionale

L’occupazione in Italia nel 2024 è cresciuta più rapidamente di quella media in Europa, anche in molte parti del Sud, ma il recupero è molto lento e le regioni meridionali italiane restano in fondo alla classifica del lavoro.

I dati Eurostat

Secondo le tabelle Eurostat appena pubblicate sull’occupazione nella fascia tra i 15 e i 64 anni a livello regionale Calabria, Campania e Sicilia sono tra le quattro regioni ultime in Ue, facendo meglio solo della Guyana, regione d’Oltremare francese. Se invece si guarda solo alle regioni sul territorio europeo l’Italia ha le ultime quattro regioni della classifica aggiungendo anche la Puglia. Il dato è legato soprattutto alla bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro con alcune aree che hanno meno di un terzo delle donne di età da lavoro che ha un’occupazione.

Il Ponte e il lavoro

Per Sicilia e Calabria, però, la situazione può migliorare con l’arrivo del Ponte sullo Stretto di Messina, promette il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini commentando i dati di Eurostat: «il Ponte che a breve aprirà i cantieri sarà una rivoluzione positiva – assicura -, con almeno 120.000 nuovi posti di lavoro che garantiranno, per anni, sviluppo e benessere da Sud a Nord».

Il caso Guyana

Dopo la Guyana con il tasso di occupazione al 42,4%, le regioni con il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni più basso in Ue sono la Calabria con il 44,8%, in aumento di 0,2 punti sul 2023, la Campania con il 45,4%, in aumento di un punto percentuale e la Sicilia con un tasso di occupazione del 46,8% con la crescita di 1,9 punti percentuali. Il dato è di circa 25 punti inferiore alla media Ue che nell’anno ha segnato il 70,8% mentre in Italia nel complesso è al 62,2%. Tra le peggiori ci sarebbero poi Ceuta (49%) e Melilla, regioni d’oltremare spagnole, mentre la Puglia segna un tasso del 51,2% anche se in aumento di 1,5 punti. Rispetto alle regioni con il tasso di occupazione più alto come Zeeland (84,5%) la distanza supera i 30 punti e sfiora i 40 per la Campania.

Ma si vede la luce