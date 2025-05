Ocse: a marzo disoccupazione poco mossa al 4,9%, Italia 6%

agenzia

In Europa livello storicamente basso

PARIGI, 15 MAG – Il tasso di disoccupazione nella zona Ocse è sostanzialmente poco mosso al 4,9% a marzo, contro il 4,8% del mese precedente: è quanto scrive in una nota la stessa Ocse. Anche nell’Unione europea e nella zona euro, precisa l’organismo internazionale con sede a Parigi, la disoccupazione è rimasta stabile per il sesto mese consecutivo, mantenendo un livello “storicamente basso”, rispettivamente del 5,8% e del 6,2%. In Italia, l’indice di disoccupazione a marzo risulta in leggerissimo aumento, al 6%, contro il 5,9% di febbraio.

