Oggi la firma del Piano Fsc: ecco tutti gli interventi previsti in Sicilia

fondi europei

A Palermo con Schifani, Meloni e Fitto

La premier Giorgia Meloni a Palermo per firmare, al teatro Massimo, il piano Fsc con il governatore regionale Renato Schifani alla presenza del ministro per gli Affari europei e la coesione Raffaele Fitto.

Qui l’elenco dei provvedimenti.

“Il tour elettorale di Giorgia Meloni, con il suo degno sodale Renato Schifani, è quantomeno imbarazzante. Vengono a prendere in giro i siciliani a dieci giorni dal voto delle europee, promettendo finanziamenti per tutti, gran parte dei quali gestiti dagli assessori candidati, e con essi la soluzione di tutti i problemi della Sicilia. Peccato che si tratta di Fondi Europei, dovuti alla Sicilia, che già le altre regioni italiane hanno cominciato ad utilizzare da mesi e mesi. Peccato che lo Stato ha sottratto, arbitrariamente e senza alcuna intesa preventiva con la Sicilia, 2,1 miliardi di euro di questi fondi, 1,3 per il Ponte e 800 milioni per i termovalorizzatori, modificando l’iter già avviato dal precedente governo regionale. Presidente Meloni, presidente Schifani, smettetela di continuare a prendere in giro i siciliani” ha detto Fabrizio Micari, candidato alle elezioni europee con la lista Stati Uniti d’Europa.

