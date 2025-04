Oggi ok definitivo da Gb ed Eni a progetto cattura di carbonio

agenzia

L'annuncio nel vertice sulla sicurezza energetica a Londra

ROMA, 24 APR – Il Regno Unito ed Eni daranno oggi il via libera definitivo a un enorme progetto di cattura e stoccaggio di carbonio in Inghilterra dagli impianti industriali nel polo industriale HyNet North West di Liverpool e Manchester. Secondo quanto anticipato dal Financial Times, l’annuncio avverrà nel vertice di due giorni sulla sicurezza energetica con oltre 60 leader riuniti a Londra. Il progetto assicurerebbe i 350.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero della regione grazie al piano che creerà 17 miliardi di sterline di valore economico nei prossimi 25 anni.

