Ok a conti d’Amico International Shipping, utile a 188,5 milioni

agenzia

Dividendo a 0,2940 dollari per azione

ROMA, 13 MAR – d’Amico International Shipping ha chiuso i conti del 2024 con un utile netto a 188,5 milioni di dollari a fronte dei 192,2 milioni, dell’anno precedente. I ricavi nel 2024 sono stati di 488,2 milioni rispetto ai 539,0 milioni nell’esercizio precedente. Il margine ebitda è del 70,2% . Il debito netto è di 121,0 milioni a fronte dei 198,7 dell’anno precedente. Il gruppo ha proposto un dividendo lordo in contanti pari di 0,2940 dollari per azione. ‘Sono felice di annunciare che Dis ha realizzato un’altra ottima performance nel 2024″, ha detto l’amministratore delegato Carlos Balestra di Mottola”, “poco al di sotto del nostro profitto record di 192,2 milioni, dell’anno precedente. La nostra media spot giornaliera è stata pari a 33.871 dollari, superiore al livello del 2023″. Federico Rosen, Chief Financial Officer di d’Amico International Shipping ha sottolineato che: ” Durante il 2024, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra struttura finanziaria, sostenuta da un’importante generazione di cassa. A fine dicembre 2024, la nostra posizione finanziaria netta è migliorata significativamente raggiungendo i 121,0 milioni, con disponibilità liquide ed equivalenti di cassa totali, pari a 164,9 milioni, rispetto ad una posizione finanziaria netta di 224,3 milioni a fine 2023.

