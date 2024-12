Ok a fondi per ammortizzatori sociali per moda, 36,8 milioni

agenzia

Presidente commissione lavoro, 'ottimo punto di caduta'

ROMA, 11 DIC – Sugli ammortizzatori sociali per il settore moda “abbiamo trovato un ottimo punto di caduta addirittura con risorse aggiuntive da parte del governo (da 33,2 milioni passa per l’anno 2025 a 36,8 milioni)”. Lo ha annunciato nell’Aula della Camera il presidente della Commissione Lavoro Walter Rizzetto (FdI) che ha chiesto un’ulteriore minima sospensione dei lavori per consentire alla commissione di riunirsi “per dare il via libera alla proposta su cui abbiamo trovato un accordo”.

