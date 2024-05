Ok della Camera a pdl sulla responsabilità dei collegi sindacali

agenzia

Il testo, in prima lettura, passa all'esame del Senato

ROMA, 29 MAG – Via libera stamattina all’unanimità dall’Aula della Camera alla proposta di legge che modifica l’articolo 2407 del codice civile riguardante le responsabilità dei componenti dei collegi sindacali delle società per azioni, di fatto ora parificate a quelle degli amministratori. Il testo di FdI introduce per i sindaci, esclusi i casi di dolo, un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito. Il provvedimento, varato in prima lettura, passa ora all’esame del Senato.

