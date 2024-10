Ok finale Pe a 446 milioni per alluvioni in E-R e Toscana

agenzia

Risorse dal Fondo di solidarietà per le calamità del 2023

BRUXELLES, 08 OTT – Via libera finale della plenaria del Parlamento europeo a 446 milioni di euro dal Fondo di solidarietà Ue per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito Emilia Romagna e Toscana. Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,8 milioni e 67,8 milioni. L’assistenza fa parte di un pacchetto più ampio da poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia, Austria, Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. L’assistenza coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero.

