agenzia

'Notizia di straordinaria importanza'

ROMA, 21 MAG – Via libera del Ministero dell’Ambiente al Ponte sullo Stretto. Ne dà notizia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in una nota del Mit che la definisce “una notizia di straordinaria importanza”. Secondo il ministro è “un altro fondamentale passo in avanti”.

